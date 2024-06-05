На Петербургском форуме показали новинку — малиновую Ладу Искру

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 5-8 июня, презентовали новый автомобиль — Lada Iskra. Как заявил представитель АвтоВАЗа, Lada Iskra занимает позицию между Granta и Vesta. Ее позиционирует как бюджетную модель ценой до 1,2 млн рублей. Автомобиль будет доступен в нескольких комплектациях: седан, универсал и универсал-кросс. Модель запустят в серийное производство в 2025 году. В проект создания новинки инвестировали 23 миллиарда рублей.

Малиновый цвет выбран неслучайно. Из-за санкций и перебоев в поставках пигментов для приготовления красок АвтоВАЗ ограничивался скудной палитрой — белый, черный и серый. Исключение составляли кроссоверы Lada Niva темно-зеленого оттенка. В начале 2024 года АвтоВАЗ рассказал о расширении палитры до семи цветов. Фото: Евгения Стогова / РБК) «Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города Анна Левина