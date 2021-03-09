Качинцы поддержали объединение с Андреевским МО

Есть надежда на участие в федеральных проектах

В Севастополе в воскресенье, 7 марта, в Каче состоялись общественные слушания по вопросу объединения двух муниципалитетов — Качинского и Андреевского.

Жителям предлагалось решить, хотят ли они слияния в один крупный МО, на который в последствие должны выделять больше средств на социально-экономическое развитие.

Как отмечает телеканал СТВ, на сегодня для сельских местностей действует одно из условий выделения финансирования на развитие — это достаточное количество населения, что должно гарантировать востребованность новых объектов социальной инфраструктуры. После объединения данный округ сможет участвовать в различных национальных и федеральных проектах.

На общественных слушаниях качинцы в большинстве своем поддержали инициативу слияния. Для участия в голосовании зарегистрировались 157 человек, из которых 117 высказались за, а 31 проголосовал «против» и шесть человек воздержались.

Теперь должны еще высказаться жители Андреевского МО. Там общественные слушания пройдут отдельно в Андреевке — 21 марта в 11.00, и в поселке Солнечном (начало в 15 часов). Затем будет подведение итогов голосования и вынос решения на сессию депутатов Законодательного собрания.

Напомним, ранее прошли общественные слушания по поводу разделения Северной и Корабельной сторон Нахимовского района. Жители высказались «за».

Ольга Сурикова