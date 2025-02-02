Всех спасающих птиц волонтёров обяжут сделать прививки

Все волонтёры, спасающие попавших в мазут пернатых, должны сделать прививки. Об этом говорится в «Методических рекомендациях по работе с пострадавшими птицами», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Правила едины для все центров спасения птиц и начнут действовать уже с понедельника, 3 февраля.

В их разработке участвовали учёные, реабилитологи, ветеринарные врачи, профессиональные орнитологи. Рекомендации отражают все этапы работы с птицей, от их поиска до направления в реабилитационные центры.

При этом в документе чётко регламентирована работа волонтёров. Это минимизирует риски для здоровья птиц и работающих с ними людей, подчёркивается в сообщении.

Прежде всего, все волонтёры должны иметь прививки от гепатита, столбняка и дифтерии.

Кроме того, их разделят на потоки: те, кто занят мойкой, лечением и реабилитацией, не должны контактировать друг с другом.

Координатор центра по спасению птиц «Полярные зори» Дмитрий Малышко рассказал о процедуре допуска людей к спасению птиц.

Она будет состоять из этапов:

— первичная регистрация с заполнением анкеты, указанием информации о вакцинации (без прививок допуска не будет);

— регистрация на платформе «Добро РФ», которая даёт статус волонтёра;

— распределение на категории: мойщики, спасатели, ветеринары.

Напомним, что в Севастополе, по последним данным, на реабилитации находятся 13 птиц. В городе продолжают очищать береговую линию от мазута: в субботу работы шли в бухте Круглой (в районе «дикой» Омеги) и на Северной стороне.

Стать волонтёрами севастопольцы могут, обратившись по телефону: +7 (8692) 41-70-51.

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