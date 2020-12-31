К Новому году в Балаклаве отремонтировали сквер БРУ им. Горького

Появилось новое место отдыха

В Севастополе после реконструкции открылось еще одно общественно пространство. Строительные работы завершены в сквере БРУ им.Горького в Балаклаве. Проконтролировал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин, и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, говорится на сайте правительства.

Сквер в Балаклаве стал одним из последних в этом году из национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Раньше это общественное пространство было в неудовлетворительном состоянии. Сквер включили в программу по решению жителей по итогам рейтингового голосования. Мы видим какое количество ребятишек и горожан сегодня здесь, поэтому совершенно точно это место будет востребовано, и мы оправдали пожелания жителей», — отметил Николай Жигулин.

В сквере обустроены пешеходные зоны с плиточным покрытием, проведена облицовка гранитом фонтана, подпорных стен и парапетов, установлены урны и лавочки, проведено дополнительное озеленение с высадкой зелёных насаждений, установлена система полива. Дополнительно Балаклавским муниципалитетом установлена детская площадка.

Николай Жигулин подчеркнул, что без недочетов не обошлось, он поручил ответственным лицам их устранить и не допускать при реализации подобных проектов.

Также представители Правительства Севастополя осмотрели выполненное благоустройство территории на ул. Новикова, 56. Здесь уложили тротуарную плитку, отремонтировали лестницы, установили скамейки, урны, беседки.

«По всем объектам подрядчик несет гарантийные обязательства в течение трех лет», — сказал глава горхоза Евгений Горлов.

Напомним, несколькими днями ранее завершился ремонт сквера возле Дворца культуры рыбаков. Также преобразился и сквер им.В. Бузина.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя