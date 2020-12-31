Сколько россияне будут отдыхать в 2021 году

Почти целый месяц будет нерабочий
В 2021 году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет «Российская газета со ссылкой на Роструд.
На Новый год выпадает десять дней отдыха: с 1 по 10 января.
День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой: всего три дня.
На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.
Две сокращенные рабочие недели по четыре дня запланированы и на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, — предстоят три дня отдыха, а за ними — четыре рабочих.
В ноябре, перед Днем народного единства, придется поработать три дня, а затем четыре дня отдыхать — с 4 по 7 ноября.
Сокращенной окажется и последняя неделя года: последним рабочим днем будет четверг, 30 декабря, а 31 декабря объявили выходным.
Напомним, севастопольские школьники выйдут с зимних каникул на неделю позже, 18 января.