Сколько россияне будут отдыхать в 2021 году

Почти целый месяц будет нерабочий

В 2021 году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет « Российская газета со ссылкой на Роструд На Новый год выпадает десять дней отдыха: с 1 по 10 января.

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой: всего три дня.

На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.