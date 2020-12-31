Поздравление с Новым годом вице-спикера Заксобрания Севастополя Ильи Журавлева

Уходящий год вместе со всеми его лишениями и невзгодами научил нас быть милосерднее

Приводим текст поздравления полностью:

«Дорогие севастопольцы!

Вот и подошел к концу этот такой непростой, насыщенный испытаниями 2020-й год. Многим он принес трудности и разочарования, но для многих отметился и радостными событиями – рождением детей и внуков, заключением брака, поступлением в вуз, началом нового проекта или обретением интересной работы.

Одно можно сказать точно 2020-й год научил нас снова ценить простые человеческие радости – возможность выпить чашечку кофе в кафе с друзьями, посетить театр или выставку, прогуляться по парку или отправиться в туристическую поездку. Все мы поняли, что главное в жизни – это здоровье, свое и близких людей. Осознали всю неоцененность в нашем обществе великой профессии врача.

Уходящий год вместе со всеми его лишениями и невзгодами научил нас быть милосерднее и добрее друг к другу, показал, что, только объединившись, забыв про собственный эгоизм и тщеславие, мы можем выстоять и победить.

В Новом году желаю каждому быть здоровым, обрести свое счастье и научиться по-настоящему ценить и любить жизнь. Пусть все горести и невзгоды останутся в 2020-м, а вместе с боем курантов в нашу жизнь вновь придут радость и надежда. Пусть в доме каждого севастопольца царит мир, тепло и благополучие. А наш прекрасный город и дальше хорошеет, расцветая и развиваясь!

Вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев».