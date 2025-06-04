К концу лета в музей Крошицкого перевезут картины — осенью начнутся экспозиции

В художественный музей имени М.П. Крошицкого в Севастополе начнут возвращать коллекции. Перевозка картин в здание, где завершён капитальный ремонт, должна завершиться к концу лета. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, чтобы обеспечить достойные условия хранения произведений искусства, в музее дополнительно установили и настроили оборудование. Работы завершены, сейчас подходит к финалу контракт на перевозку культурных ценностей.

— Долго отрабатывались все системы, всё-таки, вопрос очень тонкий. Чтобы коллекция хранилась на достойном уровне, потребовалось дополнительное оборудование, настройка всех систем. Всё уже завершено. Сейчас должен быть подведён итог контракта на перевозку культурных ценностей. Мы начнём перевозить картины. К концу лета завершится, осенью начнутся экспозиции, — отметил губернатор.

Ранее, в 2023 году, директор департамента культуры Севастополя Анжела Сумакова сообщала, что после переезда коллекции научные сотрудники начнут формировать постоянную экспозицию. Это сложный и творческий процесс, по итогам которого посетителям представят лучшие произведения из фондов музея.

Напомним, ремонт в здании начался еще в 2018 году и серьезно затянулся. Картины из фонда музея выставлялись в фойе второго этажа кинотеатра «Москва». Коллекцию пришлось распределить по нескольким местам: помимо кинотеатра «Москва» это Черноморское ВВМУ им П.С. Нахимова, севастопольский филиал МГУ им. И.В. Ломоносова, центральная библиотека им. Л.Н. Толстого и другие организации.

Дмитрий Островский

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