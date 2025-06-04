19-летняя севастополька украла у бабушки 131 тысячу рублей

В Севастополе полицейские задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в краже 131 тысячи рублей с банковского счёта… собственной бабушки. Примечательно, что на этот путь она уже однажды вставала — и тоже не без участия близкой родственницы.

Как установили оперативники отделения полиции «Северное», сначала девушка пришла к 65-летней бабушке в гости по вполне мирному поводу — попросить 10 тысяч в долг. Деньги она получила, потратила «по назначению» — на развлечения — и вскоре появилась снова.

Но на этот раз стратегия изменилась: вместо просьбы о займе — предложение помочь по дому. Пока пенсионерка была занята хозяйственными делами, внучка нашла её смартфон, зашла в интернет-банк и тихо перевела себе 131 тысячу рублей. С деньгами она удалилась, оставив бабушке и уборку, и неприятный сюрприз.

По данным полиции, похищенные средства подозреваемая потратила в течение нескольких дней — на покупки и отдых. Когда бабушка заметила пропажу, обратилась в полицию.

Девушку задержали. Теперь ей снова придётся объясняться перед законом: против неё возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть 3 — «Кража», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Остаётся добавить: с таким подходом к родственным отношениям о семейных обедах можно забыть надолго.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летней девушки.

Дмитрий Островский

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