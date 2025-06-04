Реконструкция «огурца» в Севастополе подорожала почти на миллиард и снова сдвинулась по срокам

Стоимость реконструкции транспортной развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе — известной в народе как «огурец» — выросла на 800 миллионов рублей. Это следует из документации к государственному контракту, опубликованной в системе госзакупок после очередной корректировки проектной документации и повторной экспертизы.

Если изначально цена контракта составляла около 2,9 миллиарда рублей, то теперь она увеличена до 3,7 миллиарда. Причиной пересмотра проекта стало введение санкций и необходимость замены импортных материалов, что повлияло как на смету, так и на технологические решения.

Контракт с петрозаводской компанией ООО «Антей-Стройинвест» был заключён более трёх лет назад. С тех пор стороны более 20 раз вносили изменения в условия и сроки реализации. Изначально завершение работ планировалось до конца 2022 года, затем — до 2023-го, а в последних документах срок продлён уже до ноября 2027 года.

Официально в департаменте транспорта утверждают, что продление носит технический характер и не повлияет на фактические сроки сдачи объекта. Однако пока конкретных подтверждений о досрочном завершении реконструкции не представлено.

Транспортная развязка на 5-м километре должна стать двухуровневым объектом, который разгрузит одно из самых загруженных направлений города. На данный момент строительные работы на объекте продолжаются.

Напомним, в августе 2024 года готовность транспортной развязки «Огурец» в Севастополе была на уровне 40-ка процентов. В пресс-службе правительства Севастополя тогда отмечали, что работы идут по графику, и напомнили, что завершение объекта по контракту — конец 2025 года.

Дмитрий Островский

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