В Севастополе серийный педофил не смог обжаловать приговор суда

Городской суд Севастополя оставил без удовлетворения жалобу защитников ранее осужденного серийного педофила, насиловавшего детей, — рассказали «Севкору» в прокуратуре города.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что с 2012 по 2018 годы преступник развращал и насиловал детей, среди которых девять мальчиков младше 14 лет.

Приговором Гагаринского районного суда мужчина осужден за совершение одиннадцати преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ.

Защита педофила обжаловала приговор суда первой инстанции. Однако, апелляционным определением городского суда приговор оставлен без изменения.

Виновному назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на срок 18 лет, с ограничением свободы сроком 2 года. Решения судов вступили в законную силу.

Напомним, ранее в Севастополе был задержан ялтинец, изнасиловавший девушку прямо у нее дома.

Дмитрий Островский