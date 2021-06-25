Дорогу к лагерю Горный полностью восстановят в начале июля

Движение по дороге восстановлено уже сейчас

Об этом сегодня в рамках осмотра размытой дороги к лагерю Горный сообщил исполняющий обязанности заместителя директора Севавтодора по содержанию автомобильных дорог Александр Лукашев.

«Завезено порядка 150 кубических метров скальных пород и грунтов, произведены работы по засыпке места размыва с послойным уплотнением», — рассказал Лукашев.

По словам дорожников, размыв такой площади стал возможным из-за обильного выпадения осадков, в нижней точке высота уровня воды составляла 1,5 метра

До начала июля силами Севавтодора, при наличии соответствующих погодных условий, будет уложено основание из щебня в 30-40 см, два слоя 5 и 7 сантиметров асфальтобетонного покрытия, а также будет нанесена дорожная разметка и установлено металлическое барьерное ограждение. Сейчас на участке ежедневно работает 9 единиц техники, 5 дорожных рабочих, механизаторы и водители.

Напомним, движение по автодороге в селе Родниковое, ведущей к детскому оздоровительному лагерю «Горный», было перекрыто 19 июня в связи с значительным переливом дождевых потоков на этом участке дороги.

Дмитрий Островский

Фото: Севастопольский Автодор