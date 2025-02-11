Предложение руки и сердца можно сделать через Госуслуги

Для этого тот, кто желает вступить в брак со своей ничего не подозревающей половинкой, может в соответствующем разделе портала заполнить свою часть заявления.

Тому, кто делает предложение необходимо заполнить данные о себе, СНИЛС и электронную почту будущего супруга (супруги), указать ЗАГС и время регистрации.

При заполнении заявление нужно будет указать, кто будет оплачивать госпошлину за регистрацию брака, поскольку это может сделать любой из пары.

После отправки заполненного заявления жениху или невесте придет соответствующее уведомление.

Если тот, кому делают предложение согласен на брак — нужно заполнить и отправить свою часть заявления. На согласование вторым заявителем и оплату госпошлины дается 24 часа.

Если не явиться в ЗАГС в выбранное время, госпошлина не возвращается.