С улицы Демидова полностью сняли брусчатку

Брусчатку с улиц Демидова и Шмидта полностью демонтировали и отправили на хранение на базу «Севавтодора».

Брусчатку вернут обратно, как только закончится ремонт подпорных стен по улице Адмирала Октябрьского и запустят движение транспорта. Ориентировочно срок окончания капремонта — конец 2025 года.

Напомним, что на улицах утроят технический временный слой дорожного покрытия из бетона, который будет являться подложкой для укладки брусчатки в будущем. К работам преступят в начале следующей недели.