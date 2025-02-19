В Севастополе сохранят бесплатный проезд для всех льготных категорий граждан

Об этом сообщили в управлении по тарифам Севастополя.

«Несмотря на то, что доля льготных перевозок составляет 44% от общего числа поездок за прошлый год, все севастопольцы, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, смогут продолжать пользоваться услугой бесплатно», — отметили в управлении.

Сейчас в городе работает региональная мера соцподдержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте. Льготы доступны для 34 категорий граждан, включая участников СВО.

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