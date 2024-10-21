Из жизни ушел капитан 1 ранга Николай Михайленко

В Севастополе попрощались с капитаном 1 ранга Николаем Николаевичем Михайленко. Его жизнь была ярким примером мужества, преданности и служения Родине.

Он родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего. После окончания школы он поступил в Севастопольское ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, где проявил себя как талантливый и целеустремленный курсант. Успешно завершил обучение и был распределен на службу во Военно-Морской Флот, где быстро продвигался по служебной лестнице благодаря трудолюбию и инициативе.

Его выдающиеся достижения были отмечены множеством наград и благодарностей.

В последние годы своей жизни Николай Михайленко вернулся в родные стены ЧВВМУ, где преподавал будущим офицерам, передавая им свои знания и опыт.

Его студенты с теплотой вспоминают о нем как о мудром наставнике и человеке, который всегда готов был прийти на помощь.

Его жизнь трагически оборвалась при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике. На прощании с ним собрались множество людей, которые пришли отдать последнюю дань уважения и почтить память настоящего героя.

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Кристина Ветер