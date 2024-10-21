Где в Севастополе не будет света 22 октября — список адресов

Традиционно «Севкор» публикует список адресов, где в Севастополе не будет света 22 октября. Работы по отключению электроэнергии проходят в городе ежедневно, но в разных районах, о чем мы информируем.

с 09:00 до 12:00

ул. Сапунгорская, 34, ресторан Шайба.

Ялтинское шоссе, АЗС КРЫМ-ОЙЛ.

ул. Ахлестина, пос.1 отд. с/х Зол.балка, 4-28(чет), 3-27(нечет);

ул. Лазурная, пос.1 отд. с/х Зол.балка, 2-30(чет), 1-А,9/2, 1-Б, 1-27(нечет).

с 09:30 до 17:00

с. Павловка

пер. Зернистый, 4-6(чет),1;

пер. Лебединый, 8-А,10-А,18-А,2,6,10-22(чет),1-3(нечет), 2,8,7;

ул. Родниковская, 44-74(чет),11-45(нечет),58-А,60-Б,60-А; 72-А,41-А,73,77,6-В-1.

пер. Родниковский, 2-18(чет),1-19(нечет);

ул. Спортивная, 2-6(чет),1-11(нечет);

КСП «Красный Октябрь», 246, 486-488(чет), 636, 646,1272, 1300, 111, 487, 981, 1281, 52, 1406.



с. Орлиное

ул. Урожайная, 16-А, 4-А, 4-16(чет), 26-28(чет), 34, 38,42/4, 17-А, 1-33(нечет), 41-59(нечет), 6;

ул. Счастливая, 2-12(чет),24,36-56(чет),9-А,1-7(нечет),1389;

ул. Интернациональная, 56-А,6,16-60(чет),19-А,19-43(нечет),823,1371;

пер. Ровный, 2-4(чет),3-5(нечет).



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

5 км Балаклавского шоссе, 42;

ул. Пехотная, 30;

ул. Дубравная, 26,11,19;

ул. Сельская, 4-Б/2,2-Б,8-Б,2-А,14-А,26/2,6,4-А/3;

Камышовое шоссе, 1-Д;

ул. Еловая, 10,8-А,8.



ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет),19-А,21-27(нечет);

ул. Синопская, 2;

ул. Хрулева, 34,13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13;

ул. Туннельная, 40.



ул. Арцеулова, 4, 8-10(чет), 5-7(нечет), 11-13(нечет);

бульвар Античный, 32-А, 38, 44;

ул. Приморской Армии, 6, 1.



ул. Актюбинская, 50-52(чет),47/1,47/3,47/4,45-А,43-45(нечет);

СНТ «Дружба», 2-48(чет),56,3-47(нечет).



Городское Шоссе, 20, 15-А, 27-В, 27-А, 21, 25-27(нечет), 22-28(чет);

ул. Привольная, 4-А, 16-28(чет),17-31(нечет);



ул. Парусная, 8, 12, 16, 1195;

ул. Синютина, 8-18(чет), 9-17(нечет);

ул. Баркасная, 2-12(чет), 1-3(нечет), 7, 13;

ул. Мате Залки, 2-А, 6-А, 2, 6, 12, 16, 13;

проезд Мачтовый, 12, 3-7(нечет);

ул. Связистов, 13-А, 23-В, 41.



ул. Бородинская, 4-20(чет),1-41(нечет);

ул. Лазаревская, 15-В/2,15-А,15-Б;

ул. Орловская, 4-34(чет),3-11(нечет);

ул. Якутская, 26-32(чет).



СНТ «Салют», 4,3.



ул. Пригородная, 2-6(чет).



ул. Археологическая, 12-18(чет),15-25(нечет);

ул. Виктора Янова, 86-А,66,74-76(чет),84,1756,67,73;

ул. Авиационная, 19-21(нечет),38,42;

бульвар Античный, 34.



ул. Алексея Гущина, 128-А,10-16(чет),108,118,122-128(чет),уч118,129-Б,129-А,131-А,127/12;

ул. Предместная, 18-А,8-14(чет),20-24(чет),21,33-35(нечет);

пер. Тюменский, 18-Д,10,14-20(чет),180,9,775,1277;

ул. Тюменская, 38,52-56(чет).



ул. Кавалерийская, 4-6(чет), 5-А, 1, 5;

бульвар Английский, 22-24(чет), 19-А, 21-Б, 19-23(нечет).



ул. Клубничная, 2-34(чет),1-17(нечет);

ул. Рассветная, 65;

ул. Сиреневая, 4-30(чет),3-33(нечет);

ул. Дубинина, 22,17-23(нечет);

ул. Самотечная, 9-19(нечет);

ул. Коли Пищенко, 38-40(чет),33-35(нечет).



Плановые ремонтные работы



08:00 до 17:00

ул. Хрусталева, 40, 59, 63.

В период с 13:00 до 17:00



проезд Стрелецкий 1, 4, 5, 8, 9, 11, 10-20(чет);

ул. Вакуленчука 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15;

ул. Стрелецкая 4, 22, 24.