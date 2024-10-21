Где в Севастополе не будет света 22 октября — список адресов

Традиционно «Севкор» публикует список адресов, где в Севастополе не будет света 22 октября. Работы по отключению электроэнергии проходят в городе ежедневно, но в разных районах, о чем мы информируем.
с 09:00 до 12:00
ул. Сапунгорская, 34, ресторан Шайба.
Ялтинское шоссе, АЗС КРЫМ-ОЙЛ.
ул. Ахлестина, пос.1 отд. с/х Зол.балка, 4-28(чет), 3-27(нечет);
ул. Лазурная, пос.1 отд. с/х Зол.балка, 2-30(чет), 1-А,9/2, 1-Б, 1-27(нечет).
с 09:30 до 17:00
В период с 13:00 до 17:00
проезд Стрелецкий 1, 4, 5, 8, 9, 11, 10-20(чет);
ул. Вакуленчука 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15;
ул. Стрелецкая 4, 22, 24.