Херсонес участвует в акции «Музейная неделя» для участников СВО и их семей

Участники спецоперации и их родные могут до 25 октября

могут бесплатно посетить выставки и другие мероприятия Херсонеса Таврического.

Музей-заповедник в рамках «Музейная неделя» предлагает участникам СВО и их родным бесплатный вход в Византийскую экспозицию, выставки и обзорные экскурсии. Для этого нужно предъявить паспорт и документы, подтверждающие статус участника СВО или члена его семьи.

Посетители смогут увидеть оборонительные сооружения, Античный театр и главную площадь города, а также узнать о крещении князя Владимира в 988 году и истории Свято-Владимирского собора.

В 2025 году «Музейная неделя» пройдет ежеквартально: 18–24 января, 19–25 апреля, 19–25 июля и 18–24 октября.

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Кристина Ветер