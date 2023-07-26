Из-за оперы перекроют движение по улице Ерошенко

Движение перекроют с 16:00 до 23:00 26-27 июля на улице Ерошенко от дома № 6 до улицы Дмитрия Ульянова. В случае осложнения дорожной обстановки будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Ерошенко.

Ограничение движения не касается жителей района, общественного транспорта и экстренных служб.

Также будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта № 22 и № 10 – до 23:00.

Кроме того, будут организованы дополнительные бесплатные четыре шаттла от парковки СОК им. 200-летия Севастополя до улицы Древней, 1 и в обратном направлении. Расписание движения шаттлов: с 18:00 до 23:00.

Напомним, на 8-м участке трассы «Таврида» будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля.