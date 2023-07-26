В Севастополе со следующей недели начнут выдавать помощь турбизнесу

Город Туризм Экономика
26-07-2023
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Выплата 4-х МРОТов на работника для предприятий турбизнеса начнется со следующей недели. Об этом сообщил губернатор Севастополя.

Поддержку окажут 2500 субъектам малого и среднего предпринимательства с количеством занятых сотрудников более 8000 человек. Всего раздадут 543 млн рублей.

Напомним, вследствие усиления санкционного давления после начала СВО в Севастополе больше всего пострадала туристическая сфера, здесь падение составило порядка 56%, а также ресторанный бизнес, упавший на 40%.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил глава комитета по экономике Евгений Дубовик.

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