Минспорта рассмотрит возможность расширения трибуны для стадиона ФК «Севастополь»

Министерство спорта прорабатывает возможность расширения трибун на СОК «Севастополь». Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Ваша команда одержала две победы в матчах. Первая игра сезона прошла на домашней арене при полном аншлаге — это стало по-настоящему историческим событием для болельщиков. Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке, также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона», — сказал заместитель председателя правительства.

Глава города также попросил вице-премьера рассмотреть возможность отремонтировать помимо трибун и само поле, а также построить еще один тренировочный стадион.

«У региона была попытка внести реконструкцию поля в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Если вы поддержите, мы бы хотели обратиться за финансированием в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни», — добавил он.

Напомним, в начале июня этого года футбольный клуб «Севастополь» успешно завершил процедуру лицензирования в Футбольной национальной лиге начал выступление в первенстве Второй лиги чемпионата России.