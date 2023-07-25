Внимание на въезде в Севастополь будет ограничено движение

На 8-м участке трассы «Таврида» будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Обращаем внимание, что будет ограничено движение в направлении из Симферополя в Севастополь. Движение в город будет осуществляться по Президентской дороге через Инкерман. Проехать из Севастополя в Симферополь можно будет без ограничений.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры