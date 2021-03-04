Из Севастополя в аэропорт можно будет доехать на электричке

Проект внесен в обновленную ФЦП

В обновленную Федеральную целевую программу внесен проект строительства электрифицированного участка от аэропорта Симферополь до существующей инфраструктуры Крымской железной дороги с организацией пригородного сообщения, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

Правительство утвердило данные поправки в феврале текущего года, сообщает телеканал «НТС».

В обновленной программе отвели отдельное место созданию городской электрички в Севастополе и организации новых остановочных пунктов на маршрутах «Севастополь-Пассажирский – Камышовая Бухта», «Севастополь-Пассажирский – Золотая Балка».

Также в ФЦП вошла реконструкция, строительство 25 пассажирских платформ, оборудование железнодорожных переездов на 1537-м км и станции Азовская и строительство второго главного пути на участке «Владиславовка – Семь Колодезей».

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В пресс-службе КЖД отметили, что реализация этих проектов обеспечит надежное и удобное для пассажиров железнодорожное сообщение по всему полуострову.

Фото: sevastopolfm.ru

Ольга Сурикова