В Севастополе отреставрируют старинное здание на Большой Морской

Станет вопрос с размещенными на фасаде кондиционерами

В Севастополе жилой дом по адресу улица Большая Морская, 24, вошел в программу капитального ремонта домов на 2021 год. Проект реконструкции должен быть в ближайшее время представлен жильцам дома, рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В этом году 170 домов будут отремонтированы, в том числе и объект культурного наследия по адресу улица Большая Морская, 24. Этот дом был построен в 1952 году, и выбран не случайно. Он видовой, выходит на Большую Морскую, кроме того, фасадная часть загромождена не так сильно, как у многих других зданий», – цитирует Горлова пресс-служба правительства города.

Отмечается, что у дома очень старая крыша. Частично ее меняли в 90-х годах неоригинальными материалами. В плачевном состоянии фасад и входные элементы. В некоторых квартирах владельцы увеличили площади балконов, на здании появились кондиционеры, антенны и спутниковые тарелки. В сильно изношенном состоянии здание примыкающей к дому котельной.

Также он добавил, что планируется демонтировать со здания все посторонние объекты. Первыми под опалу попали кондиционеры. Вопрос по ним будет обсуждаться с «Севнаследием».

«Все сети должны проходить через подъезд, а не фасад. Возможно, не все собственники будут довольны, но речь идет об объекте культурного наследия. Все эти вопросы будем обсуждать с жителями», – подчеркнул директор.

Правительство информирует, что проект реставрации здания разработала уполномоченная Минкультом компания «ГенСтройПроект». Документ создан на основе исторических фотографий и чертежей.

«В ближайшее время будет выбран подрядчик. Здание приобретет первозданный вид. Во время работ будут использованы те же материалы, которые применялись при его строительстве, в частности, инкерманский камень будет восстановлен», – заверил Евгений Горлов.

Он добавил, что в этом году планируется провести капитальный ремонт еще четырех объектов культурного наследия. Всего в Севастополе статусом ОКН наделены 155 домов, 43 из которых расположены в районе Большой Морской, площади Лазарева и площади Ушакова.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова