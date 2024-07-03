Из московских клиник стали выписывать пострадавших на пляже в Учкуевке

Пострадавших во время теракта на пляже в Учкуевке 23 июня уже выписывают из лечебных учреждений Москвы.

На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 12 пациентов, все дети выписаны домой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщалось, после атаки ВСУ 23 июня, на лечение в московские больницы направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.

Развожаев сообщил хорошие новости об этих пациентах: 3 детей и 1 взрослого выписали из больниц. В тяжелом состоянии пациентов больше нет. Московские врачи оценивают состояние 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 3 пациента в состоянии легкой степени тяжести.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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