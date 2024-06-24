МЧС Севастополя сообщает, что спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших из Севастополя.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву. Он доставит на лечение 22 человека, из которых 12 детей. Борт оснащен современным оборудованием:

— специальными медицинскими модулями;

— аппаратом искусственного дыхания;

— кардиомониторами.

Сопровождают пострадавших в полете врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Анна Левина