В Севастополе в районе остановки «Рыбацкий причал» автоледи сбила пожилую женщину

В Севастополе сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, ДТП произошло в 08:15 возле остановки общественного транспорта «Рыбацкий причал». Женщина, управляя автомобилем Volvo, сбила 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу для оказания помощи.

По результатам медицинского освидетельствования водитель трезвая.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП с пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно в Севастополе, в с.Фруктовое, водитель на тротуаре сбил двух пешеходов.

Ольга Сурикова

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