Из бухты Ласпи «съедут» глэмпинги

Состояние бухты Ласпи и влияние на нее туристических глэмпингов и отеля обсуждался в ходе прошедшей сессии Заксобрания.

Депутатами была затронута проблема отсутствия канализации и душа в глэмпингах, в связи с чем туристам приходится справлять нужду и мыться в море.

На что директор департамента экологии и природных ресурсов Севастополя —Севприроднадзора— Юлия Гаврилова сообщила, что сейчас ведутся работы по расторжению двух договоров об аренде участков, на которых расположены глэмпинги.

«Один договор расторгается по соглашению сторон, мы принудили арендатора и он согласился. Второй – в судебном порядке. Причина: невыполнение условий аренды лесного участка.», – сообщила Гаврилова.

Также, по ее словам, городу будет выплачена неустойка в размере более миллиона рублей.

Напомним, суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры об устранении нарушений в деятельности глэмпинга на территории заказника «Ласпи». Также руководитель управления туризма Лариса Остапенко сообщала на сессии Заксобрания, что собственники глэмпинга в бухте Ласпи доказали в суде, что нависающие над обрывом домики построены без нарушений.

Ольга Сурикова

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