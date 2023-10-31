Глэмпинг в Ласпи построен без нарушений

Собственники скандально известного глэмпинга в бухте Ласпи доказали в суде, что нависающие над обрывом домики построены без нарушений.
Об этом рассказала руководитель управления туризма Лариса Остапенко в ходе пленарной сессии заксобрания Севастополя.
Также она отметила, что хозяин глэмпинга подал в суд на своего субподрядчика, опубликовавшего информацию о якобы работах по строительству, выполненных с нарушениями.
«В судебном порядке он доказал, что у него не было нарушений. На данный момент у него новый иск к этим «блогерам», который будет рассматриваться в рамках дела, если я правильно помню, о защите чести и достоинства или подрыве деловой репутации», — рассказала Остапенко.
Депутаты поинтересовались, кто будет подписывать акты введения этого, признанного в суде безопасным, объекта.
«Некапитальные сооружения не подразумевают такого акта. Но при этом мы говорим, что это средство размещения и для того, чтобы они могли функционировать им необходимо пройти классификацию», — ответила Остапенко.
Напомним, суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры об устранении нарушений в деятельности глэмпинга на территории заказника «Ласпи».