В Севастополе получено разрешение на ввод в эксплуатацию фондохранилища Херсонеса

В Севастополе завершилось строительство здания фондохранилища историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Накануне на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Президент отдельно отметил важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры, таких как уникальный музей-заповедник «Херсонес Таврический», отметили в Минстрое.

Здание было построено специально для расширения фондов существующего хранилища. Его строительство было начато более 7 лет назад, в 2022 объект передан ППК «Единый заказчик», после чего успешно завершен. Общая площадь нового трехэтажного здания – 2,5 тыс. кв. метров.

«В здании созданы лектории на 49 мест, помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, два экспозиционных зала. Объект имеет отдельные зоны как для сотрудников, так и для посетителей с собственными входными группами, включая загрузку экспонатов», — Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Для максимальной защиты и сохранности экспонатов были проведены работы по устройству дверных и оконных конструкций соответствующего защитного класса. Помещения фондов и хранилищ усилены арматурным каркасом.

В ближайшее время фондохранилище передадут музею-заповеднику.

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Ольга Сурикова