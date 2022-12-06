Илья Журавлев: Регби отлично подходит для севастопольских ВУЗов

В середине декабря в Севастополе пройдут открытые соревнования по регби-7 среди студенческих команд, куда уже заявились лучшие регбийные команды полуострова. Они приедут в Севастополь по приглашению городской федерации регби.

В прошлом году Федерация регби России приняла решение впервые провести Всероссийские студенческие соревнования в Севастополе, тогда же была создана Студенческая регбийная лига Севастополя.



Корреспондент «Севкора» решил выяснить у председателя попечительского совета Севастопольской городской федерации регби Ильи Журавлева, что изменилось в студенческом регби Севастополя в 2022 году и в каком направлении движется федерация.

— Илья Григорьевич, в прошлый раз мы обсуждали с вами, зачем регби пришло в школы. Теперь скажите, зачем регби в наших ВУЗах?

— Популяризация регби не только в ВУЗах, но и в колледжах – это логическое продолжение политики распространения регби в Севастополе, как массового спорта.

Тем не менее, присутствие нашей федерации, например, в СевГУ имеет немного другую задачу, чем школьное направление. Наши ВУЗы притягивают студентов не только из Крыма, но и со всей России. Среди этих молодых людей уже много тех, кто хорошо знаком со спортом, иногда даже занимался им профессионально.

Мы хотим дать таким ребятам возможность раскрыться в Севастополе в новом амплуа, в регби. Не буду скрывать, что и нам выгодно привлекать опытных спортсменов в городские команды.

Благодаря поддержке руководства СевГУ мы можем обеспечить спортсменов определенной материальной базой, формой, инвентарем.

В свою очередь Севастопольская городская федерация регби, имея контакты с Федерацией регби России, привлекает специалистов тренеров в Севастополь, которые могут передать свой многолетний опыт.

— То есть студенческое направление – это своего рода рекрутинг спортсменов в команды?

— В определенной степени – да, но не только. Мы хотим создать полный цикл развития профессиональных регбистов в Севастополе — от школы до профессиональной команды, но для нас также важно сделать регби массовым спортом.

Не все спортсмены могут достичь наивысших результатов, но внести свой вклад в развитие регбийной культуры в городе вполне способен каждый. Несколько наших севастопольских ребят, например, стали судьями и активно помогают нам в проведении соревнований разного уровня.

Одногрупники могут «заразить» регби своих друзей, а те своих братьев или сестер. В общем в регби найдется место всем.

Но этот подход не отменяет того, что лучшие будут получать больше внимания, их будут привлекать в регбийный клуб «Чайка», в сборную города.

Такие спортсмены уже сейчас абсолютно бесплатно тренируются и посещают всероссийские соревнования.

— В Севастополе есть несколько ВУЗов, но вы рассказали про СевГУ. А другие учебные заведения участвуют в студенческой лиге?

— СевГУ крупнейший ВУЗ в городе и, конечно, он является ядром развития студенческого регби.

Тем не менее, мы стараемся проводить мастер-классы и презентации в других ВУЗах и среднеспециальных учебных заведениях, а также стараемся организовывать соревнования с участием крымских команд.

Уже несколько лет активно развивается регби в Нахимовском училище. Хотелось бы, чтобы курсанты стали по-доброму принципиальными соперниками для ребят из СевГУ. Спортивная конкуренция идет только на пользу.



— А что вы сейчас считаете приоритетным в развитии студенческого регби в Севастополе?

— Сейчас нам удалось создать несколько точек роста. Мы привлекли несколько новых тренеров, как женских, так и мужских команд. В этом году провели несколько студенческих соревнований.

Теперь Федерация работает над созданием полноценного соревновательного сезона среди студенческих команд. Также в планах сформировать несколько постоянных составов команд, которые будут набираться опыта на выездных соревнованиях.

Напомним, Илья Журавлев рассказал о школьном регби в Севастополе.

Беседовал Островский Дмитрий