В правительстве Севастополя привели доводы сноса завода «Металлист» в Балаклаве

В Балаклаве сносят зданий бывшего завода «Металлист» в рамках строительства яхтенной марины.

В будущем на их месте появятся современные общественные пространства, которые позволят гулять по берегу моря вдоль всей Балаклавской бухты – от набережной Назукина до Таврической.

Длина единой пешеходной зоны с велодорожками составит 2,4 километра.

Завод в 2004 году лишился плавучего дока и утратил при этом часть своих компетенций в сфере судоремонта.

В правительстве Севастополя пояснили, что с целью сохранения целостного имущественного комплекса в 2015 году было учреждено ГУП «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист», однако отсутствие дока и части имущества, переданного в украинский период коммерческим структурам, не позволяло в полной мере выполнять производственные задачи. На сегодняшний день цеха и площадки завода освобождены от имущества, а исправная часть станочного парка передана на 13-й судоремонтный завод для выполнения ремонтных работ на кораблях и судах Черноморского флота.

Также отмечается, что, кроме того, что промышленное предприятие ветшало и перестало действовать очень давно, оно еще и портило вид в центре балаклавской бухты. А также старый объект привлекал для детей и подростков, которые пробирались и играли в заброшенных цехах, что могло стоить им жизни.

Строители уже разобрали 2 здания из 18-ти. В работах по демонтажу старых цехов и бытовых корпусов задействовано семь единиц техники. Часть отходов подрядчик будет утилизировать самостоятельно – железобетон и бетон переработают в щебень. Остальные отходы передадут на утилизацию в специальную компанию.

«Разбираем здания экскаваторами исключительно в дневное время. Естественно, могут быть громкие резкие звуки. Но обещаем, что ночью шумных работ не будет. Планируем закончить снос в феврале 2023 года. Важно понимать, что отходы передаются именно на утилизацию, то есть мы не просто их выкидываем на свалку. С точки зрения экологического законодательства и экологии это безопаснее для окружающей среды», — рассказал руководитель проекта ПАО «Мостотрест» Алексей Емченко.

Отметим, что вдоль забора «Металлиста» на улице Калича уже установлены ограждения: на тротуаре от парковки на набережной до бывшей проходной на перекрестке Новикова – Крестовского. Пройти можно по тротуару противоположной нечетной стороны улицы. Это делается в соответствии с правилами техники безопасности: чтобы избежать травмирования прохожих.

Тем временем, добавили в правительстве, на Таврической набережной продолжают строить новый административно-бытовой корпус, в котором разместятся туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.

Уже забетонированы и армированы колонны первого этажа. Сейчас строители возводят перекрытия.

Ольга Сурикова