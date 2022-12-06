Севастополец стал чемпионом на международном турнире «Russia Open 2022» по тхэквондо

Севастопольский спортсмен Елисей Тарасов взял золото на международных соревнованиях по тхэквондо «Russia Open 2022», которые проходили в Подмосковье.
В поединках участвовали сотни сильнейших спортсменов из 17 стран: России, Беларусии, Сербии, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Бразилии, Гонконга, Мали и др.
Севастополь на этих соревнованиях был представлен четырьмя бойцами под руководством тренеров Дмитрия Главацкого и Григория Севастьянова.
Члены нашей команды Михаил Огородов, Николай Рожок и Сафия Джафарова вошли в пятёрки лучших в своих категориях.
Все бойцы — члены спортивной школы №7 и клуба «Хваранг».
Напомним, команда севастопольских спортсменов привезла 36 медалей с Первенства Южного Федерального Округа по Тхэквондо МФТ
Дмитрий Островский