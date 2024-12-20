Илья Журавлев рассказал об итогах XXXVI съезда ЛДПР в Москве

В ходе брифинга, состоявшегося в среду, 18 декабря, координатор Севастопольского отделения ЛДПР, заместитель председателя заксобрания Илья Журавлев подвел итоги XXXVI съезда ЛДПР в Москве, приуроченного к 35-летию партии.

Политик рассказал, что 35-летие партии было отмечено масштабной выставкой на ВДНХ. Также прошел XXXVI съезд, в торжественной части которого выступил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«За эти 35 лет партия обрела большую яркую историю и подошла к этому юбилею с определенным багажом, победами. У нас порядка 4200 депутатских мандатов в органах представительской и законодательной власти во всех регионах страны, у нас много сторонников везде, сегодня мы вторая политическая партия в РФ», — подчеркнул Журавлев.

Координатор Севастопольского отделения отметил, что на сегодняшний день городское отделение ЛДПР насчитывает порядка 2,5 тысяч членов партии. При этом только в течение 2024 года вступило порядка полутысячи членов – это очень достойный результат. По его словам, вступают в ряды ЛДПР действительно достойные умные люди, которым не безразлична судьба страны, которым не безразлична судьба родного города.

«Это люди, которые готовы жертвовать свое время, силы на общественно-политическую работу. Среди наших партийцев много ветеранов, много заслуженных людей, ученые, врачи, деятели искусства. Сюда приходят и в поисках единомышленников, потому что люди разделяют наши идеи, верят в них, хотят, чтобы они реализовались в жизнь. Вступает очень много молодежи, что не может не радовать», — добавил вице-спикер.

Огромное внимание севастопольские партийцы уделяют помощи участникам СВО.

«При поддержке Леонида Слуцкого и вдохновляясь его примером нам удалось за время СВО передать нашим бойцам на передовую десятки автомобилей повышенной проходимости, трактора, спецтехнику, более двух сотен дронов «Жириновский», несколько сотен тепловизоров и разгрузок, а также другую необходимую амуницию», — говорит Журавлев.

Помощь передовой для регионального отделения стала всеохватывающей, просто нет партийцев, которые остались бы в стороне.

Например, по инициативе партийных активисток организован цех по производству маскировочных сетей, активно привлекают волонтеров к этой работе. Но этим их помощь не ограничивается: они вяжут и шьют для бойцов теплые вещи, пекут и передают на фронт домашнюю выпечку, чтобы порадовать бойцов.

Ребята из молодежной организации наладили массовое производство окопных свечей.

Партийцы, проживающие в сельской зоне, делают домашние консервы и передают ребятам на фронт. Помимо этого, передают для полевых кухонь ежегодно сотни килограмм овощей и фруктов из собственного урожая.

«Особенностью нашей политической партии является то, что мы работаем не от выборов к выборам, а осуществляем постоянную ежедневную работу на благо нашего города и наших горожан. У нас регулярно проводятся приемы граждан. Люди приходят со своими проблемами, трудностями. Мы стараемся выслушать и принять каждого, понять, чем можем помочь и как. Притом граждане приходят с самыми разнообразными вопросами. Но в основном это, конечно, сфера ЖКХ, тематика земельно-имущественных отношений. Кто-то приходит с индивидуальными вопросами, а кого-то интересуют глобальные проблемы, затрагивающие жителей целого микрорайона или населенного пункта», — особо подчеркнул политик.

Динамично развивается и молодежная организация Севастопольского отделения ЛДПР. Количество членов партии во многом растет именно за счет молодых людей.

На базе молодежного крыла создана футбольная команда ЛДПР Севастополь. Она успешно выступает на городских чемпионатах любительского футбола. Этим летом ребята выступили на Всероссийском турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, где вошли в девятку сильнейших команд, это очень достойный результат.

В сентябре они стали чемпионами Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5.

Помимо этого, на базе молодежной организации создан волонтерский центр «Твори добро», который помимо озвученной выше помощи участникам СВО, также помогает детям из социального центра, севастопольскому интернату, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня задач, которые стоят перед нашей партией достаточно много, на съезде их озвучил наш лидер Леонид Эдуардович Слуцкий. Это две задачи: внутренние о том, чтобы увеличить сторонников до 30 млн человек, а это всего лишь чуть более 20% электората. Увеличение количества членов партии до 700 тысяч человек. Получение не менее 7 тысяч мандатов в органах представительской и законодательной власти, подготовка кадрового резерва, омолаживание партии. Помимо всего прочего были поставлены и общегосударственные задачи: демографическая проблема, поддержка коренного населения России, защита русского языка, защита нашей истории, которую хотят исковеркать. Партия пережила эти два переходных года и достаточно серьезно могу заявить, что у партии большие перспективы», — резюмировал Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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