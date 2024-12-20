В Севастополе Урал снес шесть машин возле ТЦ «Домино»

Сегодня в Севастополе произошло ДТП на Балаклавском шоссе, возле ТЦ «Домино».

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 08:05 на автодороге Севастополь — Инкерман 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Урал», неправильно выбрал скорость движения и дистанцию и столкнулся с одним грузовым и пятью легковыми автомобилями.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, фактов обращения за медпомощью не зафиксировано.

Сотрудниками Госавтоинспекции на месте ДТП выполняются распорядительно — регулировочные действия.

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Ольга Сурикова