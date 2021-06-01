Илья Журавлев поздравил севастопольских детей с праздником

Сегодня весь мир отмечает День защиты детей
Вице-спикер заксобрания Севастополя и глава местного отделения ЛДПР Илья Журавлев поздравил севастопольских детей с Днем защиты детей. Поздравление политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
«Дорогие ребята и их родители! Поздравляю вас с летним, светлым праздником – Днем защиты детей. Очень важно окружить подрастающее поколение заботой, вниманием, дать должное образование. А со стороны властей — защитить права детей, создать необходимые условия для их полноценного развития», — отметил Журавлев.
Политик подчеркнул, что задача взрослых — воспитать наших детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт в жизни.
«Искренне желаю, чтобы у каждого ребенка было детство, счастливая семья, беззаботное время. Пусть чаще звучит детский смех. Здоровья и благополучия вашим семьям. С праздником – с Днем защиты детей!» — добавил он.
Напомним, в текущем году власти Севастополя в лагерях планируют оздоровить более 5 тысяч детей.
Дарья Тимофеева
Фото: Ольга Кузнецова