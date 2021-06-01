Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне

Единственная летом

В июне россиян ждет короткая рабочая неделя, единственная за все лето. На следующей неделе страна будет праздновать День России 12 июня.

Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня. Эти выходные станут единственными длинными за лето, а следующая после них рабочая неделя будет длиться четыре дня – со вторника по пятницу, передает РИА Новости.