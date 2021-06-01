В Севастополе заработают платные парковки

Водители больше не будут парковаться бесплатно

В Севастополе на парковках, обозначенных как платные, больше нельзя будет парковаться бесплатно. На это косвенно указывает анонс пресс-службы правительства Севастополя.

В частности, сегодня на час дня запланирован запуск работы паркоматов.

Эпопея с платными парковками в Севастополе длится уже не один год.

В городе определили места размещения платных парковочных мест в центре города еще в декабре 2018 года, однако из-за отсутствия доступа оператора парковок к базе данных ГИБДД, платные парковки так и не заработали.

Напомним, в марте этого года депутаты не поддержали законопроект, внесенный правительством города и регламентирующий размеры штрафов за неоплату парковки. Поэтому, скорее всего, оплата или неоплата парковки по-прежнему останется на совести водителей.

Дарья Тимофеева

Фото: Севкор