Хуснуллин пересмотрел план развития Севастополя

С Развожаевым обсудил план развития города

Федеральная целевая программа по развитию Республики Крым и Севастополя, рассчитанная на пять лет, претерпела изменений. Об этом рассказал вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

На сайте правительства Севастополя информации об этом нет.

Марат Хуснуллин отметил, что внесенные изменения должны еще пройти процедуру утверждения.

«Это программа развития Крыма и Севастополя на ближайшие пять лет, где прописано вплоть до каждого объекта: что будет построено, что будет отремонтировано, какой эффект в конечном счёте получат жители и гости полуострова», — написал вице-премьер.

При этом он добавил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в ходе встречи обсуждался «план развития города» и «национального культурного центра».

Напомним, в начале года ФЦП развития Севастополя и Республики Крым была пересмотрена и увеличена до 712 млрд рублей.

Фото: 123ru.net

Ольга Сурикова