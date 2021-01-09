Севастополю добавили миллиардов на ФЦП

Госпрограмму развития продлили до 2025 года

Правительство России продлило госпрограмму социально-экономического развития Крымского полуострова до 2025 года и увеличило объемы ее финансирования почти в 1,7 раза, до 712,05 млрд рублей, говорится в постановлении кабмина, передает «Interfax».

В документе поменяли только «слова «2019-2022 годы» на «2019-2024 годы». Ознакомиться с ним можно на портале официального опубликования правовых актов.

Сообщается, что госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в январе 2019 года. Она предполагала реализацию в один этап (2019-2022 годы), общий объем бюджетных ассигнований по программе составлял, по последним данным, 429,09 млрд рублей.

Госпрограмма реализуется через Федеральную целевую программу. В июле 2020 ее продлили до 2025 года и увеличили финансирование с 961,2 млрд рублей до 1 трлн 257 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Напомним, наиболее крупными объектами в рамках ФЦП в трехлетней перспективе являются: строительство и реконструкция автодорог, в частности восьмой этап «Тавриды», строительство учреждений здравоохранения, проектирование и строительство КОС «Южные», создание яхтенной марины в Балаклаве.

Фото: c-pravda.ru