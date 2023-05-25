«SMM-продвижение от новичка до гуру»

В июле ВКонтакте закроет рекламный кабинет! Как теперь запускать таргетированную рекламу? Как привлекать подписчиков и клиентов из соцсетей?
На бесплатном тренинге расскажем про новый рекламный кабинет с более совершенными алгоритмами продвижения.
Вы изучите 3 самых важных блока для получения клиентов из ВКонтакте:
- Продающее оформление ВКонтакте: пошаговое руководство.
- Контент: как и о чём писать в ВКонтакте, чтобы ваши тексты генерили клиентов.
- Таргетированная реклама ВКонтакте: как настроить и запустить самостоятельно.
Бонусы:
- Чек-лист + видеоинструкция «Сервисы и приложения для работы с визуалом»
- Инструкция: как бесплатно создать сайт из сообщества ВК.
- Инструкция: как правильно настроить виджеты в Вконтакте.
- Шаблон контент-плана.
- Формулы цепляющих заголовков.
- Чек-лист «Полезные сервисы для работы с текстами»
- Инструкция: как анализировать рекламу конкурентов через парсер Target Hunter.
Принять участие могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, зарегистрированные на территории г. Севастополя.
Спикер, Анна Асадова:
— эксперт-практик по комплексному маркетингу и PR для компаний и личный брендов;
— владелец маркетингового агентства «Время действовать»;
— дипломированный наставник для предпринимателей, экспертов и маркетологов;
— член Союза пиарщиков РФ, «Женщина-предприниматель года» по версии бизнес-премии «Деловая репутация».
Формат мероприятия: онлайн
Даты мероприятия: 7,8,9 июня 12.00 — 13.30
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/34VGrW
Количество мест ограничено!
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»