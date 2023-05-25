«SMM-продвижение от новичка до гуру»

В июле ВКонтакте закроет рекламный кабинет! Как теперь запускать таргетированную рекламу? Как привлекать подписчиков и клиентов из соцсетей?

На бесплатном тренинге расскажем про новый рекламный кабинет с более совершенными алгоритмами продвижения.

Вы изучите 3 самых важных блока для получения клиентов из ВКонтакте:

Продающее оформление ВКонтакте: пошаговое руководство.

Контент: как и о чём писать в ВКонтакте, чтобы ваши тексты генерили клиентов.

Таргетированная реклама ВКонтакте: как настроить и запустить самостоятельно.

Бонусы:

Чек-лист + видеоинструкция «Сервисы и приложения для работы с визуалом» Инструкция: как бесплатно создать сайт из сообщества ВК. Инструкция: как правильно настроить виджеты в Вконтакте. Шаблон контент-плана. Формулы цепляющих заголовков. Чек-лист «Полезные сервисы для работы с текстами» Инструкция: как анализировать рекламу конкурентов через парсер Target Hunter.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, зарегистрированные на территории г. Севастополя.

Спикер, Анна Асадова:

— эксперт-практик по комплексному маркетингу и PR для компаний и личный брендов;

— владелец маркетингового агентства «Время действовать»;

— дипломированный наставник для предпринимателей, экспертов и маркетологов;

— член Союза пиарщиков РФ, «Женщина-предприниматель года» по версии бизнес-премии «Деловая репутация».

Формат мероприятия: онлайн

Даты мероприятия: 7,8,9 июня 12.00 — 13.30

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/34VGrW

Количество мест ограничено!

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»