Севастополь отмечает День России

12 июня жители нашей страны отмечают День России. В Севастополе празднование по традиции началось с возложения венков и цветов к мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

От Законодательного Собрания Севастополя в торжественной церемонии приняли участие спикер Владимир Немцев, депутаты ЛДПР Артем Гордиенко и Андрей Куринов и другие парламентарии.

«Судьбу страны определяют люди, которые в ней живут. Только совместными усилиями органов местного самоуправления, организаций, предприятий и общественности, мы сможем добиться успехов в развитии и процветании России.

Пусть этот праздник наполнит сердца севастопольцев надеждой, вдохновит творить добрые дела, укрепит в семьях мир и согласие!» — поздравил с Днем России вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Поздравил горожан и губернатор города Михаил Развожаев.

«Величие России невозможно представить без самого русского города на свете — Севастополя. Именно севастопольцы восемь лет назад показали всему миру, как нужно стоять за правду, за идеалы, за мечту. Севастопольцы в 2014-м году сделали свой выбор, и этот выбор поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил градоначальник.

Напомним, сегодня в Севастополь кульминационный день фестиваля военных оркестров.

В 16:00 от Севастопольского центра культуры и искусств на ул. Ленина, 25 начнется шествие военных оркестров в сторону площади Нахимова. Каждый коллектив сделает остановку напротив здания Правительства, где покажет отрывок плац-концерта. В 16:30 на площади Нахимова сводный оркестр форума, состоящий из 300 музыкантов, сыграет гимны страны и города, исполнит Севастопольский вальс и другие известные произведения. В 17:00 на главной городской сцене начнется марафон концертных выступлений военных оркестров. В финале праздника выступят ансамбль песни и пляски «Ставрополье» и ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина