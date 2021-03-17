Губернатор Севастополя поддержал законопроект об увеличении админштрафов за граффити и листовки на домах и заборах

Глава города попросил внести корректировки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал законопроект фракции ЛДПР в заксобрании, вносящий изменения в закон «Об административных правонарушениях», сообщает пресс-служба городского отделения ЛДПР.

Суть законопроекта – установление административной ответственности за нанесение надписей, агитационных материалов на непредназначенные для этого объекты: стены домов, МАФы, тротуары и прочее. Его авторами выступили вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, Андрей Куринов и Артемом Гордиенко.

Нарушение норм законопроекта, внесенного фракцией ЛДПР, влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 60 до 80 тысяч рублей.

В случае размещения политической агитации на непредназначенных для этого плоскостях предусмотрены более высокие штрафы. Так, для граждан размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

Губернатор поддержал законопроект, предложив авторам внести некоторые правки технического характера.

«Представленный законопроект может быть согласован при условии корректировке нумерации вносимых изменений», – говорится в заключении главы города.

Ранее законопроект уже был согласован членами комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя.

Напомним, инициативу фракции ЛДПР поддержали директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, а также известный севастопольский реставратор Анатолий Пряшников.

Стоит добавить, что подобные законы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, Костромской области, Калужской области, Орловской области, Рязанской области, Тверской области, Республике Карелия, Республике Северная Осетия-Алания.