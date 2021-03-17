В Севастополе летние площадки и кафе приведут к единому облику

Особое внимание будет уделено исторической части города

К туристическому сезону в Севастополе все летние площадки и веранды кафе, которые будут появляться на улицах с наступлением тепла, должны выглядеть единообразно. Такое решение было принято правительством города.

Теперь при заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов будет учитываться и их внешний вид, передает служба информации «Вести.Севастополь».

Отмечается, что было принято постановление, в котором прописали все требования к летним верандам. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства теперь будут выезжать на точки общепита и проверять, вписываются ли летние площадки в облик улиц, особенно в исторической части города.

«14 типом в этом постановлении идет летняя площадка, то есть те площадки, которые устанавливаются в непосредственной близости к объектам общественного питания. Здесь идет по отдельному согласованию, это приказ № 98 департамента архитектуры, где указано, что должен содержать этот проект», — рассказала начальник управления развития городской среды департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Ирина Марочкина.

Напомним, в Севастополе еще три года назад взялись приводить к единому стандарту внешний вид нестационарных торговых объектов (НТО).

Ольга Сурикова