Призывники из Севастополя отправились служить в Санкт-Петербург

Их не будут задействовать в военной операции

Севастопольских призывников распределили по городам будущего прохождения службы. 3 июня с ж/д вокзала 16 парней отправились на военную службу по призыву в сухопутные войска Санкт-Петербург. Их провожали в торжественной обстановке с участием представителей органов власти, духовенства в сопровождении военного оркестра Черноморского флота.

Военный комиссар города генерал-майор Сергей Чижов подчеркнул, что призыв в апреле-июле 2022 года никак не связан с проведением специальной военной операции.

«я выражаю благодарность вашим родителям, которые провожают вас сегодня в такое нелегкое время. Но вы идете получить военную специальность, и через 365 дней мы ждем вас здесь», — заключил военный комиссар, сообщает пресс-служба правительства города.

Также в этот день в Ростов-на Дону отправились более 30 парней для службы по призыву в войска Воздушно-космических сил.

Всего из Севастополя за весенний призыв, который завершится 15 июля, в войска отправится около 500 молодых людей.

Ольга Сурикова