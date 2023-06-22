Официальный пляж в Андреевке оказался диким

В этом году купальный сезон на пляже Андреевка проходит без оператора пляжа и обеспечения безопасности зоны отдыха. На центральной набережной даже появилось соответствующее объявление о том, что купаться теперь здесь небезопасно.

На пляже нет туалетов, не открылось ни одной торговой точки. Так пляж из официального по сути превратился в дикий.

В комментариях телеканалу «НТС» глава Андреевского муниципального округа Павел Сысуев пояснил, что подготовка пляжа началась только 27 мая и при этом оператор пляжа уведомил о том, что не в состоянии выполнить условия договора в связи с плохим финансовым состоянием.

Максимально, что делается сейчас на пляже – это санитарная очистка.

Как пояснил Сысуев, в настоящее время администрация Андреевского муниципалитета ведет процедуру расторжения договора с оператором. Но этот сезон уже не спасти. Конкурс займет около полтора месяца, а в муниципальном бюджете денег таких нет.

«Просто у нас торговые палатки, НТО, арендаторов – нет. Боятся люди осуществлять услуги. Ну, что делать, говорят: «Мы в этом году не будем, и все». Что мы можем? Тоже ничего не можем сделать», — дал свой комментарий представитель оператора пляжа Олег Степанов.

В этом году слишком сказывается низкий поток туристов.

При этом оператор при разрыве договора заплатит штраф в размере 180 тысяч рублей. Но, как добавив Сысуев, этих денег все равно не хватит, чтобы на протяжении сезона содержать пляж и обеспечивать безопасность».

Выход из сложившейся ситуации глава Андреевского муниципального округа видит в помощи регионального правительства.

«Мы обратились в правительство Севастополя с просьбой в этом сезоне подхватить обеспечение безопасности и санитарной очистки как минимум подведомственными департаменту городского хозяйства предприятиями и ВОСВОДом», —заключил чиновник.

Ольга Сурикова