Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на КОС «Южные» нет отставаний

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после инспекции строительной площадки КОС «Южные» сообщил, что строительство важнейших для города очистных сооружений идут по графику, без отставаний.

Сообщил он об этом в своем Telegram-канале.

«На 100% уже готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора. Идёт прокладка нового коллектора. На объекте работает 16 единиц техники. Каждый день работу ведут 70 специалистов, в том числе 11 инженеров. Подрядчик работает в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет», — рассказал градоначальник.

Также пресс-секретарь губернатора Анастасия Преловская поделилась с журналистами презентационными материалами внешнего вида очистных.

Теперь каждый севастопольец может увидеть, как будет выглядеть этот объект, который в соответствии с новыми сроками закончат к 31 декабря 2024 года.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

В марте этого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что перепроектирование КОС «Южные» потребует больше времени в связи с заменой «западных» технологий на «восточные».

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Дмитрий Островский