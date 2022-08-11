Еще на одном кладбище Севастополя устроили свалку строительных отходов

Севастопольские общественники обнаружили сброс строительного мусора возле нового кладбища села Орловка, об этом сообщает телеканал «НТС».

Примечательно, что во время рейда общественники поймали за работой водителя экскаватора, засыпающего балку строительным мусором. С ним пообщался сотрудник полиции, которого вызвали участники рейда.

«Сегодня у нас, как говорится, старая песня о главном. Мы знаем, что у нас проблема была с кладбищем «Кальфа», где свозился строительный мусор и строительные отходы. Такая же проблема на Мекензиевых горах. Сейчас проблема передислоцировалась в посёлок Орловку – в районе кладбища идёт складирование строительных отходов», — рассказал руководитель регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков.

Невооруженным взглядом видно, что уже сейчас там похоронены сотни тонн строительных отходов. Водитель трактора несколько раз проезжает по участку с опущенным ковшом, трамбуя грунт в живописной балке

Под колёсами тяжёлой техники уже похоронены сотни тонн строительных отходов. Водитель трактора несколько раз проезжает по участку с опущенным ковшом, трамбуя грунт в живописной балке. На место происшествия вместе с общественниками приехали представители Севприроднадзора.

На место происшествия вместе с общественниками приехали представители Севприроднадзора, которые рассказали, что уже направили межведомственные запросы в ДИЗО и Департамент городского хозяйства.

Напомним, в Севастополе суд удовлетворил требования природоохранного прокурора о ликвидации свалки строительных отходов в районе Монастырского шоссе, 4А и возмещении ущерба в размере свыше 18,7 млн рублей.

Фото: скриншот телеканала «НТС»

Дмитрий Островский