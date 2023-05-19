Грузия выдала разрешение на полеты российской «Red Wings»

Российская авиакомпания «Red Wings» стала второй компанией, которой Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые полеты.

Чартерные рейсы будут выполняться в аэропорт Кутаиси из Москвы и Сочи в июне.

Сегодня из аэропорта Внуково вылетел первый с 2019 года самолет по маршруту Москва — Тбилиси. Рейс выполняет российская авиакомпания «Азимут».

Напомним, президент России Владимир Путин своим указом 10 мая снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний.

Также будут возобновлены продажи туров в Грузию, а МИД России отменил рекомендации гражданам России воздержаться от поездок в Грузию.

Ранее Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь прибывающим в РФ на срок до 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы.