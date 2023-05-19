В Севастополе обнаружили бомбу немецкого производства SC-500

В Севастополе 19 мая на территории Мекензиевского лесничества обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Информация о нем поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России Севастополю в 10:30 от пиротехников Специализированного отряда.

По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: бомба немецкого производства SC-500 находится в лесном массиве – при этом состояние и тип ее взрывателя позволяют выполнить перевозку.

С учетом всех мер безопасности боеприпас вывезут на спецполигон, где произведут контролируемый подрыв.

Напомним, в Севастополе пиротехники МЧС России на днях ликвидировали взрывоопасный предмет времен ВОВ в Балаклавском районе.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю