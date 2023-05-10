Путин разрешил летать в Грузию

Президент России Владимир Путин своим указом 10 мая снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний.

Также будут возобновлены продажи туров в Грузию, а МИД России отменил рекомендации гражданам России воздержаться от поездок в Грузию.

Ранее Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь прибывающим в РФ на срок до 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы.

Напомним, ограничения на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля после начала спецоперации в Украине.